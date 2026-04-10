milan fiducia per goretzka lewandowski si offre si spinge per alajbegovic

Il mercato del Milan si anima con alcune novità importanti. Secondo fonti vicine al club, il club mostra fiducia in Goretzka, mentre Lewandowski ha manifestato interesse a trasferirsi. Nel frattempo, si parla anche di un tentativo per convincere Alajbegovic a cambiare squadra. Il 10 aprile 2026 si presenta come una giornata ricca di aggiornamenti rilevanti per la rosa rossonera.

Milan, i rossoneri toneranno in campo domani sera contro l'Udinese. Per il Diavolo servono i tre punti visto che il quinto posto della Juventus ora è a sei punti di distanza dopo il KO del Diavolo contro il Napoli. Nonostante sia in arrivo un altro turno di Serie A, questa mattina è il mercato a fare parlare: svolte in arrivo per Goretzka e Lewandowski. Il Milan fa sul serio per Alajbegovic. Zaniolo osservato speciale. Ecco le top news da Pianeta Milan del 10 aprile 2026. Come detto il Milan domani è pronto a sfidare l'Udinese e davanti a sé troverà anche Zaniolo, attaccante italiano che sta vivendo una grande stagione con la maglia bianconera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Lewandowski al Milan: il polacco si ‘offre’ ai rossoneri. Occhio alla svoltaDomani il Milan torna in campo per sfidare l'Udinese, ma il focus sembra già spostato con forza sul calciomercato dove il Diavolo potrebbe andare...

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