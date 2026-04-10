Miglior olio extravergine d’Italia | 3 i frantoi veronesi premiati

Tre frantoi della provincia di Verona sono stati inseriti nella Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food come alcuni dei migliori oli extravergine d’Italia. I frantoi premiati provengono rispettivamente dalle zone della Val d’Illasi e della Valpolicella. I nomi dei frantoi sono L’Olivario, La Contarina e Pernigo. La notizia è stata confermata dalla pubblicazione ufficiale di Slow Food.

Vengono dalla Val d’Illasi e dalla Valpolicella alcuni dei migliori oli d’oliva d’Italia. Grande soddisfazione per i frantoi L’Olivario, La Contarina e Pernigo, protagonisti nella Guida agli Extravergini 2026 di Slow Food.Sono 142 i riconoscimenti “Grande Olio Slow” assegnati a livello nazionale. 🔗 Leggi su Veronasera.it A Torremaggiore c'è il miglior frantoiano d'Italia, a Vieste il terzo miglior olio extravergineI riconoscimenti assegnati alle aziende produttrici d'olio al Concorso Mastro d’Oro 2026 promosso dall'Associazione Italiana Frantoiani Oleari giunto... Etichetta olio extravergine di oliva: Sai cosa contiene DAVVERO Giuda completa e semplice Temi più discussi: Miglior olio extravergine d’Italia: 3 i frantoi veronesi premiati; È siciliano il migliore olio extravergine di oliva per Il Magnifico 2026; Guida ai migliori oli extravergini d’Italia 2026: la classifica di Slow Food; I migliori oli extravergini 2026 abruzzesi e le aziende premiate del Pescarese. Miglior olio extravergine d’Italia: 3 i frantoi veronesi premiatiA Illasi il frantoio L’Olivario rappresenta una realtà profondamente legata alla tradizione olivicola della Valle. L’olio premiato, Kalòs kai Agathòs, nasce da una filosofia produttiva orientata alla ... veronasera.it Miglior olio extravergine di oliva siciliano: cultivar e qualità CaphisoL'olio extravergine di oliva siciliano rappresenta oggi uno standard di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Tuttavia, la sola indicazione ... laprimapagina.it Il test è stato fatto tra i brand più noti venduti nei supermercati. Ecco qual è IL MIGLIOR TONNO in scatola all'olio d'oliva, la classifica - facebook.com facebook