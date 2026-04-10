Un errore di pubblicazione digitale ha causato il diffondersi di un falso funerale dell’attore, coinvolgendo il cast della serie Shrinking e generando preoccupazione tra i fan. La notizia della morte di Michael J. Fox si è diffusa rapidamente sui social, ma successivamente è stato chiarito che si trattava di un errore e che l’attore è vivo. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato problemi di salute per Fox.

Un errore di pubblicazione digitale ha trasformato un momento di festa per il cast di Shrinking in un falso funerario, scatenando il panico per la presunta scomparsa dell’attore Michael J. Fox. L’equivoco, nato mercoledì scorso sul portale di un’emittente televisiva, ha la diffusione di contenuti commemorativi riguardanti l’interprete, che invece si trovava a Los Angeles per celebrare il successo della propria serie. Il malinteso ha preso forma attraverso la comparsa online di immagini e filmati accompagnati da una scritta che invitava a ricordare la vita dell’attore. Il messaggio, tipico dei tributi postumi, era stato inserito nel sistema come se si trattasse di un servizio celebrativo per un personaggio defunto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michael J. Fox: panico per un falso funerario, l’attore è vivo

Michael J. Fox è morto? La reazione dell’attore alla bufala è esilaranteLa star di Ritorno al futuro ha visto il video tributo che lo riguardava e che ha alimentato le voci secondo cui fosse morto e che ovviamente si sono...

Leggi anche: La Cnn dà per morto Michael J. Fox, mentre lui è vivo e festeggia a Hollywood

Temi più discussi: Michael J. Fox, gaffe della Cnn lo dà per morto ma lui sta festeggiando a Hollywood; Michael J. Fox, gaffe della Cnn che lo dà per morto mentre lui sta festeggiando a Hollywood; Michael J. Fox è morto. Ma l'attore era a Hollywood a festeggiare con il cast di Shrinking: gaffe della Cnn; La Cnn dà per morto Michael J. Fox, mentre lui è vivo e festeggia a Hollywood.

Michael J. Fox rassicura i fan: Sono vivo e sto benissimo dopo le voci sulla sua morteMichael J. Fox rassicura i fan dopo un errore della CNN che ha diffuso false voci sulla sua morte. L’attore è vivo e continua a lavorare. rumors.it

Michael J. Fox dato per morto in TV: la reaction dell’attore alla fake news è genialeMichael J. Fox dato per morto in TV per errore: la sua reazione alla fake news ribalta completamente la situazione. bestmovie.it

MICHAEL DUNLOP AL TT 2026 CON LA DUCATI PANIGALE V2 Dopo aver dominato le due gare dello scorso anno nella classe Supersport, anche al Tourist Trophy 2026 Michael Dunlop sarà al via in sella ad una Ducati Panigale V2 puntando a confer - facebook.com facebook

Michael J. Fox, gaffe Cnn lo dà per morto ma lui festeggia a Hollywood x.com