Un errore di comunicazione ha portato a una notizia falsa sulla morte di un noto attore, diffusa da una grande emittente televisiva. La notizia è stata annunciata in modo errato, ma successivamente è stato chiarito che l’attore è vivo e si trovava in compagnia del cast mentre festeggiava la conclusione di una serie televisiva. L’episodio ha attirato l’attenzione sui rischi di comunicazioni non verificate nel settore dell’informazione.

Scivolone della Cnn, arrivata ad annunciare la morte di Michael J. Fox, quando invece l'attore, vivo e vegeto, stava festeggiando la conclusione della terza stagione di Shrinking con tutto il cast. Per fortuna il diretto interessato l'ha presa con grande ironia. L'episodio è avvenuto mercoledì scorso, quando la triste notizia è comparsa sul sito dell'emittente televisiva. Nello specifico, sono state pubblicate immagini e un video, il tutto accompagnato dalla scritta "Remembering the life of actor Michael J. Fox", ovvero "In ricordo della vita dell'attore Michael J. Fox". Insomma, il classico messaggio di cordoglio in caso di scomparsa di un personaggio famoso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Michael J. Fox è morto", ma è una gaffe clamorosa: cosa è successo

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