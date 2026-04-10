Il calciatore ha annunciato di prendersi un periodo di pausa, suscitando reazioni tra i presenti. La relazione tra l’ex concorrente televisiva e il calciatore si è conclusa, attirando l’attenzione di pubblico e media. La reazione di un parlamentare presente ha attirato l’attenzione, alimentando discussioni tra i sostenitori. La scena si è svolta in un contesto pubblico, con silenzi e gesti che hanno parlato più di molte parole.

Una pausa, poche parole e un silenzio che fa più rumore di qualsiasi dichiarazione. La relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo è finita al centro dell’attenzione dopo l’annuncio improvviso del calciatore. “ Mi prendo del tempo ”, ha scritto sui social, parlando di una pausa di riflessione. Ma a colpire davvero è stata la reazione — o meglio, il non detto — della Fico. Un gesto semplice, un selfie pubblicato poche ore dopo, che ha acceso interpretazioni e dibattiti tra fan e osservatori. Tutto parte dalle parole di Armando Izzo, che ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la situazione attraverso i social. Il calciatore ha spiegato di attraversare un momento complesso della sua vita e di sentire il bisogno di fermarsi, prendendo una pausa per riflettere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Mi prendo del tempo”: Izzo si allontana, ma la reazione di Fico dice tutto (e infiamma i fan)

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Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati: prima la tragedia del figlio scomparso, ora il ritorno dalla moglieQuando una storia sembra destinata a durare, basta un attimo perché tutto cambi direzione.

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Mi prendo del tempo. Arriva la reazione di Raffaella Fico alle parole di Armando Izzo sulla loro relazioneLa showgirl ha condiviso un selfie nelle sue storie Instagram a poche ore di distanza dalle rivelazioni dell’(ex) compagno. today.it

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Armando Izzo ha raccontato i motivi per i quali ha lasciato Raffaella Fico e adesso tocca a lei replicare e lo fa in tv a Verissimo https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/coppie-vip/armando-izzo-spiega-perche-ha-lasciato-raffaella-fico-una-scelta-necessa - facebook.com facebook