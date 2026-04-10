Metropolitana chiusura anticipata per quattro sere

Per quattro sere consecutive, la metropolitana chiuderà prima del solito a causa di lavori di manutenzione serale. Durante queste serate, si svolgono test sui nuovi treni in consegna, prove di pre-esercizio sui convogli già collaudati e interventi sull’infrastruttura ferroviaria. Le operazioni puntano a garantire l’efficienza del servizio e la sicurezza della rete ferroviaria urbana. La modifica agli orari sarà comunicata in anticipo ai passeggeri.

Proseguono le attività di manutenzione serale della metropolitana, che comprendono i test sui nuovi treni in fase di consegna, le prove di pre-esercizio dei convogli già collaudati e gli interventi sull’infrastruttura ferroviaria.Per consentire lo svolgimento dei lavori è prevista la chiusura. 🔗 Leggi su Genovatoday.it How to Buy Your First Home as a Teacher | Ontario Mortgage Lesson Plan Temi più discussi: Metropolitana, chiusura anticipata per tre sere; La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per tre giorni di fila: gli orari; Metro Linea 1 Napoli, stop anticipato per tre giorni; Napoli, metro e funicolari non si fermano: corse anche lunedì con orario festivo. Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 13 al 16 aprile 2026Metro Linea 1 Napoli chiude prima dal 13 al 16 aprile: orari ultime corse e cosa cambia. Ecco le informazioni, ... napolike.it Metro, chiudono tre stazioni della Linea 1La sospensione scatterà dopo la chiusura delle scuole e si rende necessaria per proseguire i lavori di ammodernamento ... ilfattovesuviano.it 2 posti di esecutori tecnici presso la Città Metropolitana di Torino - facebook.com facebook