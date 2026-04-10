Meteo Roma del 10-04-2026 ore 19 | 15

Il bollettino meteo per Roma alle 19:15 del 10 aprile 2026 segnala condizioni di cielo sereno e temperature miti. La giornata si è aperta con ampie schiarite e temperature che si sono mantenute stabili nel corso del pomeriggio. Le previsioni indicano un proseguimento di tempo stabile anche nelle prossime ore, senza precipitazioni o variazioni significative. La situazione si mantiene tranquilla e senza particolari eventi meteorologici in atto.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti bassi attesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 10-04-2026 ore 19:15 Meteo Roma del 04-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... Meteo Roma del 04-02-2026 ore 19:15meteo ben ritrovate l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità sulle regioni in con precipitazioni sparse su Alpi Prealpi... 10 COSE DA SAPERE prima di andare a BARCELLONA Temi più discussi: Meteo Roma: oggi poco nuvoloso, Sabato 11 sereno, Domenica 12 nubi sparse; Meteo Roma, venti di burrasca: oggi è allerta gialla. Le previsioni per Pasqua e Pasquetta; Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani 1° aprile: forte vento e pioggia nel pomeriggio; Meteo Roma: oggi foschia, Giovedì 9 sereno, Venerdì 10 poco nuvoloso. Meteo Roma del 10-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli ... romadailynews.it Meteo Roma – Giornate primaverili fino al weekend, piogge per inizio settimana ma clima ancora molto miteMeteo Roma - Giornate primaverili fino a weekend anche se con qualche nube, piogge per inizio prossima settimana ma clima ancora mite ... centrometeoitaliano.it Roma splende sotto un sole radioso: le previsioni del meteo promettono un weekend di Pasqua da favola, con temperature fino a 24 gradi che accenderanno la città eterna. #Roma #Pasqua #CaldoPasquale #WeekendDaSogno #MeteoRoma - facebook.com facebook