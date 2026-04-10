Alle prime luci dell'alba di venerdì, le previsioni meteo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord. Le temperature saranno stabili, con valori che si aggirano su livelli miti per il periodo. Non sono previste precipitazioni significative e il vento risulterà leggero. La situazione atmosferica rimane stabile, senza variazioni di rilievo rispetto ai giorni precedenti.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti Bastia tesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi di base sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 10-04-2026 ore 06:15

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Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...

10 COSE DA SAPERE prima di andare a BARCELLONA

Temi più discussi: Meteo Roma: oggi e domani sereno, Domenica 12 nubi sparse; Meteo Roma, venti di burrasca: oggi è allerta gialla. Le previsioni per Pasqua e Pasquetta; Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani 1° aprile: forte vento e pioggia nel pomeriggio; Meteo Roma: oggi foschia, Giovedì 9 sereno, Venerdì 10 poco nuvoloso.

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Meteo, ancora sole e caldo anomalo poi si cambia: le previsioniAlta pressione ancora presente sull'Italia ma tra domenica e martedì si profila una fase di maltempo con calo termico. Le previsioni meteo del 9-10 aprile. meteo.it

Roma splende sotto un sole radioso: le previsioni del meteo promettono un weekend di Pasqua da favola, con temperature fino a 24 gradi che accenderanno la città eterna. #Roma #Pasqua #CaldoPasquale #WeekendDaSogno #MeteoRoma - facebook.com facebook