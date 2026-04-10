Meteo le previsioni in Campania per venerdì 10 aprile 2026

Da anteprima24.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per venerdì 10 aprile 2026, le condizioni meteorologiche in Campania mostrano alcune differenze tra le varie zone. Nella provincia di Avellino, il cielo sarà sereno e il sole splenderà per tutta la giornata, senza precipitazioni previste. La giornata sarà caratterizzata da un clima stabile con poche variazioni atmosferiche. Al momento, non sono attese piogge o temporali in altre province della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 10 aprile 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3032m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3008m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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