Per venerdì 10 aprile 2026, le previsioni meteo in Campania indicano un cielo sereno e senza precipitazioni in gran parte della regione. A partire dalla mattina, le condizioni saranno caratterizzate da sole pieno, con temperature che si manterranno stabili durante tutto il giorno. Non sono previste variazioni significative né piogge in nessuna delle principali città campane.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 10 aprile 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3032m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3008m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 10 aprile 2026

Meteo, le previsioni in Campania per venerdi 3 aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 3 aprile 2026.

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#Meteo #Sardegna #10aprile - Assoluto dominio dell'anticiclone, con cieli sereni e sgombri da annuvolamenti. Venti di debole o moderata intensità con mari ancora una volta quasi calmi. Temperature medie comprese tra 13 e 26°C. x.com