Meteo dopo l' aria di primavera torna la pioggia

Dopo giorni di tempo stabile e temperature sopra la media, l'anticiclone che ha dominato la fine dell'inverno sta per lasciare spazio alle precipitazioni. Le previsioni indicano un cambiamento del tempo con l'arrivo di piogge che interesseranno diverse regioni. La situazione meteorologica si sta evolvendo, segnando la fine di un periodo caratterizzato da condizioni miti e soleggiate.