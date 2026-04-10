Meteo dopo l' aria di primavera torna la pioggia
Dopo giorni di tempo stabile e temperature sopra la media, l'anticiclone che ha dominato la fine dell'inverno sta per lasciare spazio alle precipitazioni. Le previsioni indicano un cambiamento del tempo con l'arrivo di piogge che interesseranno diverse regioni. La situazione meteorologica si sta evolvendo, segnando la fine di un periodo caratterizzato da condizioni miti e soleggiate.
"L’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al capolinea. Nel corso del fine settimana, infatti, due distinti sistemi depressionari si affacceranno all’Italia, pilotando da un lato una perturbazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Meteo: dopo il freddo e la pioggia fa capolino la primavera, ma nel weekend torna l’incertezzaCon l'alta pressione le temperature nell'Agrigentino arriveranno fino a 24 gradi.
Meteo Milano e in Lombardia, nuvole e pioggia. A San Valentino torna la neve, poi un assaggio di primavera?Milano, 8 febbraio 2026 – Primavera in arrivo? È ancora presto, anche se negli ultimi giorni le temperature si sono alzate e la prossima settimana, a...
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Meteo: alta pressione anche dopo Pasqua e Pasquetta! Ma fino a quando?La tendenza meteo subito dopo le festività di Pasqua e Pasquetta vede ancora un anticiclone ben saldo sull'Italia. Poi potrebbe cambiare qualcosa ... meteo.it
Meteo: dopo il 7 Aprile primo assaggio caldo con l'Anticiclone Subtropicale, picchi verso i 25°CSembra ormai confermato che le feste pasquali saranno protette dall'alta pressione delle Azzorre, garante di un tempo stabile e un clima piacevolmente primaverile. Tuttavia, la vera sorpresa meteorolo ... ilmeteo.it
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