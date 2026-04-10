Mercurio oltre i limiti | Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di pesce spada surgelato venduto nei negozi. Il richiamo riguarda un prodotto della marca “Surgelati Italpesca” a causa di livelli di mercurio superiori ai limiti consentiti. La decisione è stata presa dopo i controlli di routine che hanno rilevato la presenza di sostanze tossiche nel pesce. Non sono state segnalate intossicazioni fino a questo momento.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti. Il prodotto, con scadenza 1 ottobre 2027, non va consumato: “Si invitano i consumatori a riportarlo al punto vendita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it