Mercurio oltre i limiti | Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di pesce spada surgelato venduto da un’azienda italiana, a causa di livelli di mercurio superiori ai limiti consentiti. Il prodotto coinvolto è stato distribuito nei negozi, e l’azienda ha preso provvedimenti per il ritiro dal mercato. Non ci sono segnalazioni di avvelenamenti o problemi di salute relativi a questo caso.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti. Il prodotto, con scadenza 1 ottobre 2027, non va consumato: “Si invitano i consumatori a riportarlo al punto vendita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it