Mercurio oltre i limiti | Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di pesce spada surgelato prodotto dall’azienda Italpesca. La decisione è stata presa a causa di livelli di mercurio rilevati nel prodotto che superano i limiti consentiti dalla normativa vigente. Il prodotto interessato è stato distribuito nei negozi, e le autorità hanno invitato i consumatori a evitarne l’acquisto e a restituirlo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle eventuali conseguenze sulla salute.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti. Il prodotto, con scadenza 1 ottobre 2027, non va consumato: “Si invitano i consumatori a riportarlo al punto vendita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it