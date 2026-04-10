Mercurio oltre i limiti | Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di pesce spada surgelato prodotto dall’azienda Italpesca. La decisione è stata presa a causa di livelli di mercurio rilevati nel prodotto che superano i limiti consentiti dalla normativa vigente. Il prodotto interessato è stato distribuito nei negozi, e le autorità hanno invitato i consumatori a evitarne l’acquisto e a restituirlo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle eventuali conseguenze sulla salute.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti. Il prodotto, con scadenza 1 ottobre 2027, non va consumato: “Si invitano i consumatori a riportarlo al punto vendita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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