Mercurio oltre i limiti | Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di pesce spada surgelato, prodotto dall’azienda Italpesca, a causa di livelli di mercurio superiori ai limiti consentiti. La decisione riguarda i negozi che avevano in assortimento quel particolare lotto. La comunicazione invita i consumatori a non consumare il prodotto e a riconoscerlo tramite le indicazioni sulla confezione. Nessuna informazione su eventuali danni o contatti con altre spedizioni.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti. Il prodotto, con scadenza 1 ottobre 2027, non va consumato: “Si invitano i consumatori a riportarlo al punto vendita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it