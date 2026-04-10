A Mercogliano, la giornata inizia con un clima di tristezza dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 49 anni, noto come fornaio nella frazione Torelli. La comunità si trova a fare i conti con la perdita improvvisa, mentre le autorità continuano le verifiche sul caso. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti, lasciando un senso di vuoto in paese.

Tempo di lettura: 3 minuti Mercogliano è una città ferita quella che si risveglia oggi. Dopo il ritrovamento senza vita di Gianfranco De Simone, 49 anni, fornaio conosciuto e stimato nella frazione Torelli, il tempo sembra essersi fermato. Le strade sono le stesse, ma l’atmosfera è cambiata: più lenta, più pesante, segnata da un silenzio che racconta molto più delle parole. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella mattinata di ieri in un locale nella zona di via Rivarano, un’area periferica tra Mercogliano e Monteforte Irpino. Lì si erano concentrate le ricerche dopo la sua scomparsa, avvenuta martedì mattina. Le verifiche degli inquirenti proseguono, ma tra le ipotesi prese in considerazione resta quella del gesto volontario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mercogliano, il giorno dopo la tragedia: resta il dolore

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Temi più discussi: Il silenzio sacro del Venerdì Santo a Mercogliano: il rito che interroga ancora; Mercogliano, scomparso da due giorni: ritrovato senza vita il panettiere di Torelli; Trovato morto Gianfranco De Simone, il panettiere 50enne di Mercogliano scomparso da 48 ore; È allarme anarchici. Una rivendicazione rafforza l'asse tra Italia e Grecia.

Mercogliano, scomparso da due giorni: ritrovato senza vita il panettiere di TorelliLo hanno trovato in un locale dalla serranda semiaperta, nei pressi di un casolare disabitato in via Rivarano, in una zona a metà tra il comune di Mercogliano e quello di Monteforte ... ilmattino.it

Trovato morto Gianfranco De Simone, il panettiere 50enne di Mercogliano scomparso da 48 oreRitrovato senza vita Gianfranco De Simone a Monteforte Irpino. Era originario di Mercogliano, lascia moglie e due figli. fanpage.it

Mercogliano in lutto per la morte di Gianfranco De Simone, 50enne panettiere ritrovato in un garage di un’abitazione in contrada Rivarano a Monteforte Irpino. Gianfranco era scomparso da due giorni e le ricerche si erano intensificate nelle ultime ore. P - facebook.com facebook

Ritrovato purtroppo senza vita Gianfranco, l’artigiano scomparso il 7 aprile dopo essere uscito dal suo panificio a #Mercogliano ( #Avellino). Condoglianze ai familiari, che avevano lanciato per lui un appello nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto”. #chilhavisto x.com