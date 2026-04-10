Mercato Juventus il sogno Lewandowski è realizzabile solamente a queste condizioni precise

Il mercato della Juventus si concentra sulla possibilità di ingaggiare Robert Lewandowski, ma le trattative sono condizionate da condizioni specifiche. La società ha espresso interesse per l'attaccante, il cui trasferimento dipende da accordi finanziari e dalla disponibilità del club attuale. Le negoziazioni sono in corso e coinvolgono diversi aspetti contrattuali, senza che siano stati ancora definiti i dettagli finali.

di Angelo Ciarletta Mercato Juventus, il sogno di prendere Robert Lewandowski è realizzabile solamente a queste condizioni precise. Di che cosa si tratta. La Juve pianifica le grandi mosse per il reparto avanzato, guardando ai vertici del calcio europeo. Secondo un’analisi di Tuttosport, oltre alla candidatura di Randal Kolo Muani, sullo sfondo rimane vivo il sogno Robert Lewandowski. MERCATO JUVENTUS LIVE Il centravanti di 37 anni rappresenta la massima aspirazione per l’attacco bianconero, ma l’operazione è vincolata ai risultati sportivi. Senza l’accesso alla prossima Champions League, l’interesse per il polacco diventerebbe un vicolo cieco insostenibile a livello economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il sogno Lewandowski è realizzabile solamente a queste condizioni precise Ederson Juve, il centrocampista brasiliano può arrivare a Torino solamente a queste due condizioni. Ecco quali sonodi Redazione JuventusNews24Ederson Juve, il centrocampista dell’Atalanta può arrivare in bianconero solamente a queste due condizioni. Frattesi Juve: l’Inter lo cede solamente a queste condizioni, ma per adesso non è arrivata nessuna offerta ufficialeCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Temi più discussi: Juventus, sogno Lewandowski possibile a una condizione: la situazione; Juve, continua il sogno portoghese: aumenta la concorrenza per Bernardo Silva, il piano dei Bianconeri; Calciomercato Juventus, gli obiettivi: tutti i nomi per il mercato estivo 2026; L'indiscrezione che infiamma il mercato del Milan: svelato il grande sogno per l'attacco rossonero. Juventus, il sogno a centrocampo è Ederson: dipende dalla Champions, l'Atletico è avantiNon solo suggestioni di mercato, ma un obiettivo concreto per cambiare volto al centrocampo. La Juventus riflette e individua in Ederson il profilo ideale. tuttomercatoweb.com Pagina 1 | Kolo Muani, il sogno Lewandowski, la telefonata Juve e l’idea Real: se Vlahovic non rinnova…Il piano mercato del club bianconero senza Dusan: il francese ora al Tottenham resta la priorità e tornerebbe di corsa ... tuttosport.com Juve, quello strano derby di mercato con il Milan C'è un giocatore che piace a tutte e due le squadre e tutte e due hanno delle carte vincenti #Tuttosport #Juventus #Milan - facebook.com facebook #Calciomercato, @NicoSchira: " @acmilan e @juventusfc alla finestra per @lewy_official". La situazione - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Juventus #Juve #Lewandowski #transfers x.com