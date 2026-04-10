Durante l’estate, la proprietà Oaktree ha comunicato alla dirigenza dell’Inter di concentrarsi sull’investimento nei giovani e di adottare un atteggiamento deciso nel mercato. La strategia prevede un’attenzione particolare alla linea verde, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in modo mirato senza perdere di vista il risparmio. La società ha indicato chiaramente come priorità quella di seguire questa linea nelle operazioni di mercato in vista della prossima stagione.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, la proprietà Oaktree vuole aggredire in estate e puntare tantissimo sui giovani: diktat chiaro alla dirigenza nerazzurra. L’ Inter di Cristian Chivu, salda al comando con 72 punti, sta vivendo una profonda trasformazione identitaria sotto la guida della proprietà Oaktree. Il diktat arrivato dagli Stati Uniti è inequivocabile: “aggredire” il mercato dei giovani talenti per anticipare la concorrenza internazionale e costruire un assetto sostenibile e vincente. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Oaktree e la linea verde: la svolta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la gestione sportiva ha cambiato marcia rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Oaktree e la linea verde: atteggiamento preciso in estate, c’è un diktat da rispettare

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