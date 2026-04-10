Mercatino di Vicopisano

Domenica 12 aprile, nel centro di Vicopisano, si svolgerà nuovamente il mercatino dedicato al collezionismo, all’antiquariato e agli hobbisti. L’evento si ripete ogni mese e raccoglie espositori e visitatori interessati a oggetti d’epoca, rarità e creazioni artigianali. La giornata si svolge in modo aperto al pubblico, attirando appassionati di varie età che vogliono scoprire pezzi unici e curiosità.

Torna domenica 12 aprile nel centro di Vicopisano l'appuntamento mensile con il mercatino del collezionismo, dell'antiquariato e degli hobbisti.C'è tutta una giornata per curiosare tra i numerosi banchi dislocati tra piazza Domenico Cavalca, via Lante (fin sotto la Torre dell'Orologio), piazza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Carnevale di VicopisanoPrimo corso mascherato del , domenica 25 gennaio, nel cuore del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, in Piazza Cavalca. Leggi anche: Visite guidate alla Rocca di Vicopisano Pisa. La città accende il natale con i mercatini di Piazza Vittorio e Logge di Banchi.