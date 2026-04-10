Mentre guardavo Grey’s Anatomy ho capito che potevo avere un tumore per un nodulo al collo Così sono andata dai medici e me lo hanno confermato | parla la modella Patrycja Sobanska

Durante la visione di una serie televisiva, una modella ha deciso di consultare i medici dopo aver notato un nodulo al collo. I medici hanno confermato la presenza di un tumore. La donna ha condiviso la sua esperienza, spiegando come il momento di guardare il medical drama le abbia fatto capire di dover cercare assistenza medica. La vicenda sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai segnali del proprio corpo.

A volte guardare in streaming o in tv un medical drama può essere d’aiuto. È quello che è accaduto. come riporta il Mirror, alla giovane modella Patrycja Sobanska che mentre guardava la sua serie tv preferita “Grey’s Anatomy” si è insospettita quando i protagonisti medici hanno iniziato a discutere di una diagnosi per il cancro. Sobanska, all’epoca diciannovenne, ha ricevuto la diagnosi di una forma aggressiva di linfoma non Hodgkin dopo aver notato un nodulo delle dimensioni di un pisello sul collo. La ragazza, dopo essersi insospettita mentre guardava la puntata, ha insistito per essere visitata in ospedale e alla fine ha ricevuto la cattiva notizia: una forma aggressiva del linfoma non Hodgkin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mentre guardavo Grey’s Anatomy ho capito che potevo avere un tumore per un nodulo al collo. Così sono andata dai medici e me lo hanno confermato”: parla la modella Patrycja Sobanska Leggi anche: Il padre di Domenico: «Ho capito che era andata male quando i medici sono spariti» Dosso: "Lavoro, fiducia e l'esempio di Jacobs. Così ho capito che potevo diventare grande"Torun-Bydgoszcz in autobus, Bydgoszcz-Varsavia-Milano Malpensa in aereo, Milano Malpensa-Milano Centrale-Roma in treno: totale, con partenza poco...