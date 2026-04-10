Il governo sta lavorando per vietare l’accesso ai social network ai minori di 15 anni, con l’obiettivo di tutelare i minorenni. Nel frattempo, il presidente del Consiglio ha dichiarato che i social network non sono di per sé un problema, ma ha sottolineato che la responsabilità principale ricade sui genitori, che devono proteggere i bambini. La discussione si concentra quindi sulle responsabilità individuali più che sui ruoli delle aziende digitali.

Mentre il governo è al lavoro per vietare l’accesso ai social network da parte dei minori di 15 anni, Giorgia Meloni punta l’indice sui doveri dei genitori, ma non dei colossi dal fatturato miliardario. La premier non nega i rischi della dipendenza tecnologica, per i più giovani e gli adulti. Ma la consapevolezza “impone un’assunzione di responsabilità, che ricade prima di tutto sulle spalle di chi dovrebbe avere maggiori strumenti e anticorpi per difendersi da quelle insidie. Cioè, noi adulti. E parlo di ‘noi’ perché, come mamma e come Presidente del Consiglio, mi sento la prima ad essere chiamata in causa. La prima a capire che il mondo degli adulti non sta facendo abbastanza per proteggere i bambini e i ragazzi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Social network? Non non sono un problema in sé. Noi adulti non proteggiamo i minori, siamo i primi responsabili”

Social network e minori: la proposta di Noi Moderati per vietare l’accesso agli under 13 e limitare i profili fino a 16 anniNoi Moderati propone il divieto dei social sotto i tredici anni e profili fortemente limitati fino ai sedici anni L'articolo .

Leggi anche: Ragazzo di 13 anni accoltella l’insegnante: ma come possiamo educare i giovani, se noi adulti siamo allo sbando?

Temi più discussi: Divieto social per i minori, il governo dimentica il ddl firmato FdI e lavora su un altro testo. L'associazione dei genitori: Così finisce prima la legislatura; Social network vietati ai minori di 15 anni: nel nuovo ddl filtri obbligatori su smartphone e sanzioni per le famiglie; Stretta sui social ai minori, governo al lavoro con un nuovo ddl: pronto stop per gli under 15; Informativa sull'azione del Governo, l'intervento del Presidente Meloni alla Camera dei Deputati.

Social network vietati ai minori di 15 anni: la nuova stretta del governo MeloniIl governo Meloni prepara il divieto per i social network ai minori di 15 anni. Scopri i dettagli della bozza di legge e i motivi della nuova stretta. quotidianodiragusa.it

Vietare i social ai minori di 15 anni non serve assolutamente a nulla (ma serve agli adulti irresponsabili)Vietare i social ai minori di 15 anni è davvero la soluzione giusta? Ecco un'analisi del nuovo ddl voluto dal governo Meloni. donnapop.it

«Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga». Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo ser - facebook.com facebook

Silvia Salis: “Candidata anti-Meloni Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”. In un’intervista a Bloomberg ribadisce il suo no alle primarie ma aggiunge: “Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei in considerazione”. x.com