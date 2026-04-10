Meloni sente al-Sisi sostegno ai negoziati sulla crisi in Iran
Stasera, il Presidente del Consiglio italiano ha parlato al telefono con il Presidente dell'Egitto. La conversazione si inserisce in un quadro di incontri con i leader della regione. Non sono stati forniti dettagli sui temi trattati o sui contenuti della discussione. La comunicazione ufficiale si limita a indicare il contatto tra i due capi di Stato.
ROMA (ITALPRESS) – Nel quadro dei continui contatti con i leader della regione, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Abdel Fattah al-Sisi. Lo rende noto Palazzo Chigi, sottolineando in una nota che nel corso della conversazione i due leader hanno espresso sostegno al processo negoziale in corso per un'uscita duratura dalla crisi che garantisca un quadro di sicurezza regionale e conduca alla riapertura sostenibile dello Stretto di Hormuz. E' stata inoltre ribadita l'importanza di giungere a un'intesa sul tema del nucleare iraniano, pilastro necessario per un equilibrio regionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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