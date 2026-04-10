Meloni rilancia | Nessuna Fase due il programma c’è ora voglio i risultati

Il presidente del Consiglio ha affermato che non ci sarà una seconda fase del piano e che ora si aspetta di vedere i risultati. Ha inoltre dichiarato che il governo non intende essere subalterno agli Stati Uniti e ha commentato il metodo per gestire i migranti, affermando che deve essere rafforzato. Per quanto riguarda le liste d’attesa, ha annunciato un accordo con le Regioni per affrontare la questione.

Un’informativa urgente sull’azione di governo, ma non c’è nessuna Fase due. Lo chiarisce subito il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso alla Camera dei deputati. «Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Non c’è alcuna ripartenza da fare, posto che il governo non si è mai fermato e da giorni lavora, come si è visto, per scongiurare le conseguenze della crisi internazionale e per mettere a terra altri provvedimenti. E non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre linee programmatiche sono da sempre scritte nel programma di governo». Chiarisce subito... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni rilancia: «Nessuna Fase due, il programma c’è ora voglio i risultati» Temi più discussi: Meloni rilancia: Nessuna Fase due, il programma c’è ora voglio i risultati; Meloni alla Camera: no a rimpasti, avanti su giustizia e Hormuz; Meloni in aula per la fase due. Consegna del silenzio ai vice: Adesso non parlate di voto; Meloni rilancia: nessuna resa dopo il referendum, il governo va avanti fino al 2027. Meloni rilancia, l’ipotesi del voto a scadenza naturaleLeggendo un po’ in filigrana i 54 minuti di intervento di Meloni, si intuisce tutto il tormento di queste due settimane della premier, dalla scossa del Referendum perso in avanti. ilgazzettino.it Giorgia Meloni in Parlamento, parte la Fase 2: elezioni anticipate e gli attacchi in Libano al centro dell'informativaLa presidente del Consiglio si riaffaccia in aula in un contesto internazionale tra i più delicati, tira un sospiro di sollievo per la tregua tra Stati Uniti e Iran, ma condanna con fermezza – mai ... tg.la7.it ANCONA - Nessuna altra candidatura è stata presentata nel giorno di scadenza. «Ora proseguiamo, con maggiore serenità e unità di intenti, la fase congressuale nei circoli concentrati però anche sulle imminenti sfide amministrative di maggio» - facebook.com facebook