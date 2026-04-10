Le affermazioni di leader politici continuano a riflettere le loro scelte in un momento di apparente stasi. Da anni, si dibatte se sia preferibile affrontare elezioni anticipate o mantenere il governo in carica, con opinioni spesso contrastanti. La crisi di governo del 1991, con le sue tensioni e le strategie di compromesso, è ricordata come esempio di immobilismo politico. Attualmente, le decisioni sembrano prendere una direzione simile, lasciando le istituzioni in una fase di stallo.

“Meglio tirare a campare che tirare le cuoia” o “Meglio andare alle elezioni anticipate che tirare a campare“? Era il ’91, quando Giulio Andreotti e Ciriaco De Mita cercavano la quadra per superare la crisi di governo che si risolse nella quintessenza della Democrazia Cristiana: l’immobilismo. Un’immagine che, seppur distante per caratura politica e per difficoltà di leadership differenti, trova oggiGiorgia Meloninavigare tra la Volpe e il Filosofo. Il primo intervento del premier alla Camera dopo ladebacle referendaria, traccia la rotta verso un futuro avvolto in una nebbia estranea a Roma ma meno al potere romano. Un orizzonte che sembra impossibile da raggiungere: ampliando la vista e prendendo punti di riferimento, ci si rende conto che in questi quattro anni, la barca delgoverno ha navigato in un raggio limitato in mezzo al mare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni resta ferma nella bonaccia

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Meloni ferma l’applauso in Aula: È ancora lunga, regà. Poi attacca le opposizioniGiorgia Meloni ferma l’applauso alla Camera con una battuta in romanesco e attacca l’opposizione durante l’informativa sul governo ... affaritaliani.it

Meloni sfida le opposizioni in Parlamento: Io non scappo, avanti fino all'ultimo giornoLa presidente del Consiglio nell'informativa alla Camera e, poi, al Senato: 'Io non scappo, il governo va avanti fino alla fine'. adnkronos.com

Buongiorno da Agorà. Meloni: “Non scappo, il Governo resta fino alla fine”. Israele apre negoziati col Libano, Trump: “Pessima gestione a Hormuz”. Frana in Molise, dal Governo arrivano 50 milioni. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook

Senza gravitas Meloni comizia e ringhia, la sinistra resta muta invece di prepararsi al voto Di @mariolavia linkiesta.it/2026/04/meloni… via @Linkiesta x.com