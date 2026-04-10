Meloni in Senato | Non faremo misure demagogiche che devastano conti Stato come hanno fatto altri – Il video

Oggi il presidente del Consiglio ha parlato in Aula al Senato, sottolineando che il governo non adotterà misure demagogiche che danneggiano i conti pubblici. Ha fatto riferimento a decisioni di altri amministratori precedenti, senza entrare nei dettagli. La discussione si è concentrata sulle intenzioni del governo di mantenere un equilibrio finanziario senza ricorrere a misure populiste. È stato mostrato anche un video relativo al suo intervento.

(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 L’informativa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Meloni ai 25 di Agenzia delle Entrate: Abbiamo riportato i conti dello Stato in ordine – Il video(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 "Stiamo lavorando per costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e i cittadini, basato sulla fiducia e sulla...

Lo Stato abbraccia i suoi eroi, Meloni in visita dagli agenti feriti: faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa NazioneL’eco della violenza non si è ancora spento, ma la presenza delle istituzioni e dei suoi massimi rappresentanti si fa sentire più forte anche in...

Meloni in Senato: Non faremo misure demagogiche che devastano conti Stato come hanno fatto altri

Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, l'intervento del Presidente Meloni al Senato della Repubblica; La lunga giornata della premier Meloni: Nessun rimpasto e no dimissioni; Meloni in Parlamento: 'In Iran sfiorato il punto di non ritorno'; Meloni: 'Alla Camera solo insulti e demagogia. Né dimissioni né rimpasto'. Opposizioni all'attacco - LIVEBLOG.

Meloni in Senato: insulti alla Camera, una parte della magistratura vuole sostituirsi a governo e ParlamentoE’ iniziata nell’aula del Senato l’informativa del premier Giorgia Meloni che legge, di fatto, l’intervento fatto alla Camera. Presiede l’aula il presidente del Senato, Ignazio la Russa. Conto molto ... strettoweb.com

Meloni alla Camera e al Senato: nessun rimpasto, il governo continuerà il mandatoMeloni ribadisce che non ci saranno dimissioni né rimpasti e chiede collaborazione per riforme su giustizia e sicurezza, mentre le opposizioni intensificano le critiche e invocano il cambiamento ... notizie.it

Quanto è bello vederla smentirsi da sola. Quando Matteo Salvini era a capo del Ministero dell'Interno, Giorgia Meloni lo apostrofava con parole non molto accomodanti in merito a una sua visita all'ambasciatore dell'Arabia Saudita. Oggi ha forse cambiato idea - facebook.com facebook

#Leonardo, fuori Cingolani: il governo #Meloni ha scelto come nuovo amministratore delegato Lorenzo Mariani, "uno specialista dei missili" in quanto Ad di MBDA Italia, sottolinea Massimo Intropido (Ricerca e Finanza), che ritiene la scelta del #governo "un s x.com