Lo scontro politico intorno a Giorgia Meloni si sposta sempre più su temi personali. Ieri si sono discussi due episodi: il selfie con un personaggio legato a un pregiudicato e le dichiarazioni sulla presenza di “palate di fango” contro di lei. Questi eventi vengono evidenziati come parte di un confronto che coinvolge aspetti privati e pubblici. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra le forze politiche.

Lo scontro politico attorno a Giorgia Melon i si sposta sempre più sul piano personale. Ieri, durante le sue comunicazioni alle camere, la presidente del Consiglio ha risposto duramente alle polemiche legate sia alla diffusione di una foto del 2019 con un uomo ritenuto vicino ad ambienti della camorra, sia al riemergere della vicenda giudiziaria del padre. Un doppio fronte che la premier ha definito una strategia di delegittimazione, parlando apertamente di “palate di fango” e rivendicando il proprio impegno contro la criminalità organizzata. Il caso della foto e la replica in Aula. Al centro delle polemiche c’è un selfie scattato nel 2019 e rilanciato dalla trasmissione Report, in cui Meloni compare accanto a Gioacchino Amico, figura successivamente accostata a contesti legati alla criminalità organizzata campana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni e le “palate di fango”: dal caso del selfie con Amico alla vicenda del padre pregiudicato

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