Melania Trump | Non sono una vittima di Epstein e lui non mi ha presentato a Donald Trump – Il video

In un video diffuso, una donna afferma di non essere una vittima di Epstein e di non essere stata presentata a Donald Trump dall'imprenditore. La dichiarazione arriva a pochi giorni da nuove indagini giudiziarie che coinvolgono Epstein e altre persone legate a lui. La donna ribadisce la propria posizione e sottolinea di non aver avuto alcun rapporto con Epstein o con la figura politica menzionata.

(Agenzia Vista) Washington, 09 aprile 2026 "Io non sono una vittima di Epstein.Epstein non mi ha presentato a Donald Trump. Ho incontrato mio marito per caso a una festa a New York nel 1998. Questo primo incontro con mio marito è documentato in dettaglio nel mio libro, Melania", così la First Lady Melania Trump in una dichiarazione alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 09-04-26 Melania Trump Non sono una vittima di Epstein e lui non mi ha presentato a Donald Trump SOTT 0118.mpg Meloni in Senato: «Blocco navale contro i migranti, noi testardamente unitari con l’Occidente», Schlein: «Avete fretta di tornare all’opposizione» – I video La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici. 🔗 Leggi su Open.online

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Melania Trump: «Non sono una vittima di Epstein»

Temi più discussi: Melania Trump: Nessun rapporto con Epstein, non mi ha presentato a Donald; Caso Epstein, Melania Trump: Mai stata sua amica, su di me menzogne infondate; Melania Trump: Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne. Il Congresso dia voce alle vittime; Melania Trump: Non sono una vittima di Epstein.

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Melania Trump sorprende tutti parlando di Epstein: «Non è mai stato mio amico, non mi ha presentato lui a Donald» - facebook.com facebook

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