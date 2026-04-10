Un sondaggio condotto da SSRS a fine marzo mostra un calo drastico del consenso verso Melania Trump, con i suoi livelli di popolarità tra il pubblico statunitense che si attestano ai minimi storici. I risultati indicano una perdita di fiducia e di approvazione rispetto alle precedenti rilevazioni, evidenziando una situazione di forte difficoltà per l’ex first lady. La diminuzione dei consensi si riflette in modo evidente nei dati raccolti nell’ultimo periodo.

Un recente rilevamento condotto da SSRS alla fine di marzo ha delineato un quadro di profonda crisi per Melania Trump, la cui popolarità tra il pubblico statunitense ha raggiunto i livelli minimi registrati nell’era contemporanea. I dati mostrano un distacco netto e crescente tra la First Lady e l’opinione pubblica, con un indice di gradimento che è crollato drasticamente rispetto alle rilevazioni del passato. Le statistiche fornite dalla ricerca indicano che solo il 29% della popolazione americana esprime un giudizio favorevole nei suoi confronti, mentre la quota di chi la boccia si attesta al 41%. Questo divario si traduce in un saldo negativo di -12 punti, una cifra che segna un ribaltamento totale rispetto al +3 registrato nel gennaio 2025 e che appare quasi irraggiungibile se confrontata con il +30 ottenuto nel 2018. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melania Trump nel baratro: il consenso crolla al minimo storico

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