Una dichiarazione pubblica insolita ha visto protagonista la first lady, che ha negato di essere stata vittima di Epstein. Ha inoltre respinto le affermazioni e le immagini che la collegano al condannato per reati sessuali, definendole false. La comunicazione arriva in un momento di attenzione mediatica su questioni legate a Epstein e alle sue connessioni. La donna ha sottolineato di non aver avuto rapporti con l’uomo e di non essere coinvolta nelle vicende giudiziarie.

«Non sono mai stata a conoscenza degli abusi di Epstein sulle sue vittime. Non sono mai stata coinvolta in alcun modo: non vi ho preso parte, non sono mai stata sull’aereo di Epstein e non ho mai visitato la sua isola privata», ha dichiarato ai giornalisti. La first lady ha respinto le «immagini e dichiarazioni false» su di lei e sul condannato per abusi sessuali che, ha detto, «circolano sui social media ormai da anni». La prima volta che ha «incrociato Epstein», ha detto, è stato nel 2000 a un evento cui ha partecipato con l’attuale presidente. «All’epoca non avevo mai incontrato Epstein e non ero a conoscenza delle sue attività criminali», ha dichiarato la first lady. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Melania Trump ha rilasciato una rara dichiarazione pubblica, negando di essere «vittima di Epstein»

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