Melania Trump ha rilasciato una rara dichiarazione pubblica negando di essere vittima di Epstein
Una dichiarazione pubblica insolita ha visto protagonista la first lady, che ha negato di essere stata vittima di Epstein. Ha inoltre respinto le affermazioni e le immagini che la collegano al condannato per reati sessuali, definendole false. La comunicazione arriva in un momento di attenzione mediatica su questioni legate a Epstein e alle sue connessioni. La donna ha sottolineato di non aver avuto rapporti con l’uomo e di non essere coinvolta nelle vicende giudiziarie.
«Non sono mai stata a conoscenza degli abusi di Epstein sulle sue vittime. Non sono mai stata coinvolta in alcun modo: non vi ho preso parte, non sono mai stata sull’aereo di Epstein e non ho mai visitato la sua isola privata», ha dichiarato ai giornalisti. La first lady ha respinto le «immagini e dichiarazioni false» su di lei e sul condannato per abusi sessuali che, ha detto, «circolano sui social media ormai da anni». La prima volta che ha «incrociato Epstein», ha detto, è stato nel 2000 a un evento cui ha partecipato con l’attuale presidente. «All’epoca non avevo mai incontrato Epstein e non ero a conoscenza delle sue attività criminali», ha dichiarato la first lady. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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