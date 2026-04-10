Melania Trump fa una dichiarazione pubblica e inaspettata | Mai stata amica di Epstein su di me menzogne

Da metropolitanmagazine.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La First Lady degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione pubblica in cui nega di aver avuto rapporti di amicizia con Jeffrey Epstein. La sua dichiarazione è arrivata giovedì e si riferisce a accuse non specificate che la coinvolgerebbero con il finanziere, noto per le sue controversie giudiziarie. La donna ha affermato che le menzogne circolate su di lei sono false. La questione ha attirato l’attenzione dei media, considerando anche le dichiarazioni precedenti del marito presidente.

La First Lady statunitense, Melania Trump, ha rilasciato giovedì una dichiarazione a sorpresa davanti alle telecamere,  negando accuse non meglio specificate su di lei e Jeffrey Epstein, uno scandalo che il marito presidente Donald Trump ha a lungo minimizzato. “Le  bugie che mi collegano al vergognoso Jeffrey Epstein devono finire oggi “, ha detto la First Lady, “le persone che mentono su di me sono prive di standard etici, umiltà e rispetto”. Ha respinto qualsiasi intercessione o intermediazione del  finanziare   pedofilo  nell’incontro del  tycoon. “Ho conosciuto mio marito a un party a  New York  nel 1998?, ha precisato  Melania   Trump. Melania Trump ha  smentito categoricamente qualsiasi legame con Epstein, con il quale lei e il marito erano stati fotografati in passato sulla scena sociale newyorkese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Melania Trump fa una dichiarazione pubblica e inaspettata: “Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne”

Temi più discussi: Caso Epstein, Melania Trump: Mai stata sua amica, su di me menzogne infondate; Melania Trump: Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne. Il Congresso dia voce alle vittime; Melania Trump nega ogni legame con Epstein: Mai stata sua amica. Queste menzogne devono finire oggi; Melania Trump: Nessun rapporto con Epstein, non mi ha presentato a Donald.

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