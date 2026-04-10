Mediobanca | 80 anni dalla fondazione – ‘metà soldi e metà consigli’ il detto milanese fatto proprio da Cuccia

Oggi si ricorda il 80° anniversario della fondazione di una delle principali banche italiane. Nel corso degli anni, l’istituto ha sviluppato un ruolo importante nel settore finanziario, combinando attività di investimento e consulenza. La storia dell’ente è strettamente legata a figure di rilievo e a un modo di operare che ha influenzato il panorama economico nazionale. L’anniversario viene celebrato senza particolari eventi pubblici, ma con attenzione alle radici storiche.

(Adnkronos) – "Metà soldi e metà consigli”. E' il detto milanese fatto proprio da Enrico Cuccia, che ben descrive il modello internazionale della merchant bank a cui si ispirava lo sviluppo di Mediobanca: una impostazione che consente a Piazzetta Cuccia di accompagnare le imprese sino a dimensioni di rilevanza internazionale, cercando di stimolare la loro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Mediobanca, 80 anni dalla fondazione - il viaggio di Mattioli e Cuccia a Washington Temi più discussi: Da Cuccia alla svolta Mps, 80 anni di Mediobanca; 80 anni Mediobanca; Mediobanca compie 80 anni: la metamorfosi del centauro; Mediobanca compie 80 anni, una lunga vita che porta a Siena. Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - l'origine del nomeIl nome Mediobanca fu scelto poco prima della fondazione dell’istituto, che in origine avrebbe dovuto chiamarsi Unionbanca. E' quanto emerge dalla documentazione di Piazzetta Cuccia. Sin dal primo mo ... adnkronos.com Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - la citazione di Leopoldo Pirelli, 'Ciò che Cuccia vuole, Dio vuole'Mediobanca fa ottanta, tra finanza e citazioni. Leopoldo Pirelli, il primo dei grandi privati ad entrare nel consiglio di amministrazione, I'ha vista come l'arbitro supremo della grande finanza (gli a ... adnkronos.com Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e redditività #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Mediobanca: 80 anni di storia da Milano a Siena Mediobanca compie domani 80 anni. Fondata nel 1946 da Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia, è considerata la prima vera banca d’affari della Repubblica Italiana. Nata per colmare il vuoto nel credito a medio t x.com