Milano, 10 apr.(Adnkronos) - "Metà soldi e metà consigli”. E' il detto milanese fatto proprio da Enrico Cuccia, che ben descrive il modello internazionale della merchant bank a cui si ispirava lo sviluppo di Mediobanca: una impostazione che consente a Piazzetta Cuccia di accompagnare le imprese sino a dimensioni di rilevanza internazionale, cercando di stimolare la loro imprenditorialità e garantire la loro autonomia. E' quanto emerge dalla documentazione in occasione degli 80 anni di Mediobanca. In questo contesto si colloca l'intervento dell'istituto nelle maggiori vicende societarie del Paese fin dagli anni Sessanta. Mediobanca interviene... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - 'metà soldi e metà consigli', il detto milanese fatto proprio da Cuccia

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Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e redditività #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Mediobanca: 80 anni di storia da Milano a Siena Mediobanca compie domani 80 anni. Fondata nel 1946 da Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia, è considerata la prima vera banca d’affari della Repubblica Italiana. Nata per colmare il vuoto nel credito a medio t x.com