Mediobanca | 80 anni dalla fondazione – l’origine del nome

Mediobanca ha appena festeggiato gli 80 anni dalla sua fondazione. Il nome attuale fu deciso poco prima che l’istituto venisse ufficialmente costituito. Inizialmente, l’idea era di chiamarla Unionbanca, ma successivamente si optò per Mediobanca. La banca è stata costituita in un periodo in cui i cambiamenti nel settore finanziario erano frequenti, e il nome scelto ha segnato l’identità dell’istituto nel corso degli anni.

(Adnkronos) – Il nome Mediobanca fu scelto poco prima della fondazione dell’istituto, che in origine avrebbe dovuto chiamarsi Unionbanca. E' quanto emerge dalla documentazione di Piazzetta Cuccia. “Sin dal primo momento”, scrive Cuccia, l'iniziativa non fu vista da Mattioli “come un affare controllato dalla sola Comit, ma come un'impresa a cui avrebbero dovuto partecipare”, oltre alle tre Banche di Interesse Nazionale, che sottoscrissero effettivamente il capitale, anche “cinque Banche di diritto pubblico e la Banca d'America e d'Italia4”, insieme ad altri soci tra cui tre compagnie assicurative (Assicurazioni Generali, Ina, Ras) e la Bastogi, storica società finanziaria. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Mediobanca: 80 anni di storia da Milano a Siena Mediobanca compie domani 80 anni. Fondata nel 1946 da Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia, è considerata la prima vera banca d’affari della Repubblica Italiana. Nata per colmare il vuoto nel credito a medio t x.com