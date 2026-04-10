Mediobanca | 80 anni dalla fondazione – la prima banca d’affari della neonata Repubblica

Oggi si celebra l’ottantesimo anniversario della fondazione di Mediobanca, considerata la prima banca d’affari della neonata Repubblica italiana. Fondata in quegli anni, la banca si occupò di analizzare e segnalare alle autorità finanziarie le criticità del sistema bancario italiano nel periodo immediatamente successivo alla Seconda guerra mondiale. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione sulla lunga storia dell’istituto nel panorama finanziario nazionale.

(Adnkronos) – Gli 80 anni dalla fondazione di Mediobanca, tra finanza e storia. “Richiamammo l’attenzione delle autorità finanziarie sui gravi problemi che il sistema bancario italiano si sarebbe trovato ad affrontare nell’immediato dopoguerra”. E' quanto emerge dalla documentazione di Piazzetta Cuccia. La risposta sarebbe stata nella fondazione di Mediobanca, ideata dallo stesso Raffaele Mattioli e da Enrico Cuccia, allora non ancora quarantenne, all’indomani dell’armistizio e divenuta una loro iniziativa già nell’estate del 1944 a Roma, pochi giorni dopo la liberazione della Capitale a opera delle truppe americane. L’amministratore... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - la prima banca d'affari della neonata RepubblicaMilano, 10 apr.(Adnkronos) - Gli 80 anni dalla fondazione di Mediobanca, tra finanza e storia. Richiamammo l'attenzione delle autorità finanziarie ... iltempo.it

Mediobanca, 80 anni dalla fondazione – il viaggio di Mattioli e Cuccia a Washington(Adnkronos) – Alla fine del 1944, nel mezzo delle trattative per Mediobanca, Raffaele Mattioli e Enrico Cuccia si erano recati negli Stati Uniti, partecipando in qualità di tecnici alla missione a Was ... pianetagenoa1893.net

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Mediobanca: 80 anni di storia da Milano a Siena Mediobanca compie domani 80 anni. Fondata nel 1946 da Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia, è considerata la prima vera banca d’affari della Repubblica Italiana. Nata per colmare il vuoto nel credito a medio t x.com