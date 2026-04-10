Mediobanca festeggia ottant'anni dalla fondazione, un traguardo che ha suscitato ricordi e citazioni dal mondo imprenditoriale. Tra queste, una frase di Leopoldo Pirelli, che afferma:

Milano, 10 apr.(Adnkronos) - Mediobanca fa ottanta, tra finanza e citazioni. Leopoldo Pirelli, il primo dei grandi privati ad entrare nel consiglio di amministrazione, I'ha vista come l'arbitro supremo della grande finanza (gli attribuiscono la frase, sicuramente ironica, "Cio che Cuccia vuole Dio vuole). Il presidente della Fiat Giovanni Agnelli, il piu forte fra gli azionisti privati, I'ha definita il "collo di bottiglia del capitalismo italiano". Silvio Berlusconi l'ha sempre considerata il salotto buono della borghesia italiana. E' quanto emerge da un articolo sul bilancio dei “primi” quarant'anni, di Marco Borsa, sul Corriere della Sera: data 13 marzo 1988. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - la citazione di Leopoldo Pirelli, 'Ciò che Cuccia vuole, Dio vuole'

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