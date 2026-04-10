Mediobanca | 80 anni dalla fondazione – la citazione di Leopoldo Pirelli ‘Ciò che Cuccia vuole Dio vuole’

Mediobanca compie ottant'anni dalla sua fondazione, un anniversario che richiama anche una celebre citazione attribuita a Leopoldo Pirelli, primo tra i grandi privati a sedere nel consiglio di amministrazione. Pirelli avrebbe descritto il ruolo di un ex dirigente della banca come un arbitro della finanza, con l’espressione ironica:

(Adnkronos) – Mediobanca fa ottanta, tra finanza e citazioni. Leopoldo Pirelli, il primo dei grandi privati ad entrare nel consiglio di amministrazione, I'ha vista come l'arbitro supremo della grande finanza (gli attribuiscono la frase, sicuramente ironica, "Cio che Cuccia vuole Dio vuole). Il presidente della Fiat Giovanni Agnelli, il piu forte fra gli azionisti privati, I'ha definita il "collo di bottiglia del capitalismo italiano". Silvio Berlusconi l'ha sempre considerata il salotto buono della borghesia italiana. E' quanto emerge da un articolo sul bilancio dei “primi” quarant’anni, di Marco Borsa, sul Corriere della Sera: data 13 marzo 1988. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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