Mediobanca 80 anni dalla fondazione – il viaggio di Mattioli e Cuccia a Washington

Alla fine del 1944, durante le trattative per la creazione di Mediobanca, Raffaele Mattioli e Enrico Cuccia si recarono a Washington. Quel viaggio segnò un passaggio importante nel percorso di fondazione della banca. I due uomini si incontrarono con rappresentanti statunitensi per discutere le prime fasi di avvio dell'istituto finanziario. Questi eventi vengono ricordati oggi a ottant’anni dalla nascita dell’organizzazione.

(Adnkronos) – Alla fine del 1944, nel mezzo delle trattative per Mediobanca, Raffaele Mattioli e Enrico Cuccia si erano recati negli Stati Uniti, partecipando in qualità di tecnici alla missione a Washington guidata da Quinto Quintieri, già ministro delle Finanze, per discutere le questioni economiche e finanziarie che interessavano i due Paesi. E' quanto emerge. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Mediobanca: 80 anni di storia da Milano a Siena Mediobanca compie domani 80 anni. Fondata nel 1946 da Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia, è considerata la prima vera banca d’affari della Repubblica Italiana. Nata per colmare il vuoto nel credito a medio t x.com