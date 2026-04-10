Mediobanca | 80 anni dalla fondazione - ha lavorato a sbarco a Piazza Affari di Mondadori e Olivetti

Mediobanca compie 80 anni dalla sua fondazione. Nel corso degli anni, ha contribuito a facilitare l'ingresso in Borsa di aziende come Mondadori e Olivetti. La banca è situata nel Palazzo Visconti-Aimi di Milano, un edificio acquistato poco prima della sua costituzione e ancora oggi sede dell’istituto. Fin dall'inizio, il suo fondatore ha mantenuto rapporti diretti con grandi imprese che utilizzano il credito offerto dalla banca.

Milano, 10 apr.(Adnkronos) - Nel Palazzo Visconti-Aimi di Milano, acquistato poco prima dell'atto di costituzione e che tutt'ora ospita l'istituto, Enrico Cuccia ha saldato fin dall'origine il rapporto con le grandi imprese in cui viene impiegato il credito. E' quanto emerge dalla documentazione di Piazzetta Cuccia. Nella prima fase il sostegno all'economia reale consiste nel finanziare investimenti, che il fondatore valuta in via Filodrammatici con la profonda attenzione ai bilanci che segnerà la sua fama, in attesa dello sviluppo del mercato mobiliare di cui la stessa Mediobanca sarà protagonista. Già nel 1949 circa l'85% delle emissioni... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - ha lavorato a sbarco a Piazza Affari di Mondadori e Olivetti Leggi anche: Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - la prima banca d'affari della neonata Repubblica Temi più discussi: Da Cuccia alla svolta Mps, 80 anni di Mediobanca; Mediobanca compie 80 anni: la metamorfosi del centauro; Mediobanca, ottant’anni al centro del capitalismo italiano; Mediobanca compie 80 anni, una lunga vita che porta a Siena. Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - ha lavorato a sbarco a Piazza Affari di Mondadori e OlivettiNel Palazzo Visconti-Aimi di Milano, acquistato poco prima dell’atto di costituzione e che tutt’ora ospita l’istituto, Enrico Cuccia ha saldato fin dall'origine il rapporto con le grandi imprese in cu ... adnkronos.com Mediobanca: 80 anni dalla fondazione - la prima banca d'affari della neonata RepubblicaMilano, 10 apr.(Adnkronos) - Gli 80 anni dalla fondazione di Mediobanca, tra finanza e storia. Richiamammo l’attenzione delle autorità ... notizie.tiscali.it Piazza Affari parte forte (come tutte le borse europee), effetto tregua sui mercati L’apertura dei principali listini del Vecchio Continente mostra un clima di sollievo, con Milano tra le migliori performance grazie alla riduzione del rischio geopolitico Leggi l’articolo - facebook.com facebook Prysmian tra i peggiori di Piazza Affari dopo indiscrezioni su modifiche tariffarie da Trump per acciaio e alluminio x.com