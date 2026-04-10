Alla vigilia dei negoziati in Pakistan, nel Medio Oriente si continuano a discutere due questioni principali. Da un lato, la possibilità di riaprire lo stretto di Hormuz, punto strategico per le rotte del petrolio. Dall’altro, gli attacchi israeliani in Libano, che hanno alimentato tensioni nella regione. Le discussioni si concentrano su questi temi, mentre le parti coinvolte attendono gli incontri programmati per domani.

Alla vigilia dei negoziati previsti per domani in Pakistan, rimangono ancora aperte le questioni della riapertura dello stretto di Hormuz e degli attacchi israeliani in Libano. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Medio Oriente, i nodi cruciali

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