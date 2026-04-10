Medici di famiglia in servizio fino a 72 anni | la novità nel dl Pnrr approvato alla Camera
Il decreto Pnrr approvato alla Camera prevede una modifica riguardante i medici di famiglia e i pediatri. La normativa consente loro di continuare a esercitare fino all'età di 72 anni, sempre in modo volontario. La misura sarà in vigore fino al 31 dicembre 2027. Questa decisione riguarda esclusivamente i professionisti che scelgono di proseguire l’attività oltre l’età prevista in precedenza.
Il decreto Pnrr, approvato alla Camera, contiene una norma che proroga fino al 31 dicembre 2027 la possibilità per medici di medicina generale e pediatri di continuare a lavorare fino a 72 anni, su base volontaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tele Dehon. . Una delegazione del personale del reparto di Medicina interna dell'ospedale "Bonomo" di Andria ha incontrato Papa Leone XIV. L'incontro ha inteso richiamare l'importanza della cura dei più fragili. - facebook.com facebook
Volete sapere quale è la meravigliosa e straordinaria soluzione italica per risolvere il problema della carenza dei medici di medicina generale Farli rimanere in servizio volontario fino a 73 anni. No comment… x.com