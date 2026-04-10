Scott McTominay si è dimostrato un elemento versatile per il Napoli, ricoprendo ruoli come mediano, trequartista e falso nove. La sua presenza in campo viene costantemente notata come un valore aggiunto alla squadra. Questa capacità di adattarsi a diverse posizioni permette al team di modificare l’approccio in base alle esigenze della partita. Le sue prestazioni sono spesso al centro dell’attenzione nei commenti degli analisti sportivi.

Scott McTominay, l’instancabile uomo in più di questo Napoli. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. McTominay, un jolly instancabile. Si legge sul Corriere: Scott McJolly, al secolo McTominay, è il trasformista del Napoli. In questa stagione, in linea con quanto era già accaduto un anno fa, ha fatto la mezzala e anche l’esterno sinistro nel 4-3-3, e poi nel 3-42-1 il mediano, il trequartista e finanche il falso nove nella parte finale della partita di lunedì contro il Milan. Conte lo ha schierato ovunque dal centrocampo in su. Non fa mai a meno di Scott se non è obbligato: finora ha giocato 37 partite su 43, saltandone sei per infortunio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mediano, trequartista e anche falso 9: Scott McTominay è sempre l’uomo in più del Napoli

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Mediano, trequartista e anche falso 9: Scott #McTominay è sempre l’uomo in più del #Napoli Corsport: "È il primatista della rosa per minuti giocati in totale in tutte le competizioni, 3.071. Conte non fa mai a meno di Scott se non è obbligato" https://www.ilnapoli - facebook.com facebook

Foto iconiche che vedrai oggi che si allena davanti al murales di #McTominay #DAZN x.com