A Lecce sono stati effettuati quattro arresti e sequestrati circa 120 mila euro in relazione a una frode sulle accise riguardante carburante agricolo. L’indagine ha scoperto aziende agricole inesistenti coinvolte in un giro illecito di gasolio, con la vendita non autorizzata di carburante. La vicenda riguarda un’operazione di contrasto a pratiche fraudolente nel settore energetico.

È di quattro arresti e 120 mila euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Lecce, dove sono state smascherate complesse attività di frode sulle accise e contro la fede pubblica. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita nei confronti di soggetti salentini accusati di aver orchestrato sistemi paralleli per sottrarre ingenti quantitativi di carburante ai controlli fiscali, arrecando un danno significativo alle casse dello Stato. Operazione della Guardia di Finanza: i dettagli dell’inchiesta Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi frode sul gasolio in Puglia con aziende agricole inesistenti, arresti e 120mila euro sequestrati

Frode sul gasolio e serre “fantasma”: scattano tre arresti. Sequestro da 120mila euroLECCE – Aziende agricole attive solo sulla carta, create ad arte per ottenere gasolio a tassazione agevolata da immettere illegalmente sul mercato...

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Maxi frode sul gasolio in Puglia con aziende agricole inesistenti, arresti e 120mila euro sequestratiQuattro arresti e sequestri per 120 mila euro a Lecce: smascherata una frode sulle accise con carburante agricolo ceduto illegalmente. virgilio.it

Puglia, maxi frode sul carburante agricolo nel Leccese: 23 indagati. Sequestro da 120 mila euroMaxi indagine a Lecce sul carburante agricolo: 23 indagati, 4 ai domiciliari e sequestro da 120 mila euro. Contestata evasione di accisa ... affaritaliani.it

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