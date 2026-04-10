Maurizio e Cristina si preparano a intraprendere un viaggio di 35 giorni a piedi in Giappone, lungo il percorso degli 88 templi sull’isola di Shikoku. Partiranno domenica prossima, con l’obiettivo di visitare i templi e dormire nelle foresterie lungo il cammino. Entrambi sono motivati da un desiderio di realizzare un sogno condiviso e di vivere un’esperienza tra le zone rurali del Paese.

Macerata, 10 aprile 2026 – “ Siamo pronti. Domenica si va all’ isola Shikoku per il pellegrinaggio degli 88 templi shintoisti: 35 giorni a piedi nella zona rurale del Giappone per coronare un vecchio sogno nel cassetto, mio e di Cristina”. Così Maurizio Serafini, veterano studioso dell’orientalista maceratese Giuseppe Tucci, ha annunciato la sua prossima avventura al fianco della moglie, Cristina Menghini, fotografa e blogger (originaria di Milano ma da sette anni all’Abbadia di Fiastra). Entrambi sono guide ambientali escursionistiche. Lei è stata tra le prime a percorrere la Via Franchigena del Nord, da Canterbury a Roma. Partenza per il Giappone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maurizio e Cristina, pellegrini tra gli 88 templi in Giappone. A piedi per 35 giorni: “Dormiremo nelle foresterie, non vediamo l’ora”

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