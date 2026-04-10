Maurizio Battista | Ho denunciato per primo il mio ex agente spariti oltre un milione di euro

Maurizio Battista ha recentemente riferito di aver presentato una denuncia contro il suo ex agente, accusandolo di aver sottratto oltre un milione di euro. L’attore ha dichiarato di aver agito circa un mese fa dopo aver scoperto che l’ex collaboratore si era reso responsabile di comportamenti molesti nei suoi confronti. La vicenda si è sviluppata in un contesto di sospetti di dissesti finanziari e molestie, portando alla denuncia ufficiale.

Maurizio Battista racconta a Fanpage.it la sua versione dopo la denuncia per stalking ricevuta dall’ex agente: “Io l’ho denunciato un mese fa, spariti oltre un milione di euro”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maurizio Battista denunciato dall’ex manager. Il milione e mezzo di euro sparito, i video e le accuse reciprocheRoma, 9 aprile 2026 – Il comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager Fabio Censi per stalking e diffamazione aggravata.

Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l’ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaianoIl comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

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Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager per stalking e diffamazione aggravata. Il comico replica: Gobbo da quattro soldi di me**a, mi hai rubatoIl comico accusato di diffamazione aggravata dopo una serie di video sui social. La sua replica: Mi hai rubato ... ilfattoquotidiano.it

Maurizio Battista denunciato dall’ex manager. Il milione e mezzo di euro sparito, i video e le accuse reciprocheIl comico romano è accusato di stalking e diffamazione aggravata, ma anche lui ha presentato una denuncia nei confronti del suo ex impresario. L’avvocato dell’artista: Non ci spaventiamo ... quotidiano.net

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