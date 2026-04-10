L’attore e comico Maurizio Battista ha ricevuto una denuncia per stalking e diffamazione da parte dell’ex manager Fabio Censi. Battista ha risposto attraverso una dichiarazione in cui afferma di essere in possesso di documenti che smentiscono le accuse. La vicenda si svolge in un contesto legale, con le parti che hanno presentato le proprie accuse e difese. La situazione è ora al centro di un procedimento giudiziario.

Prosegue la battaglia a colpi di denunce tra il comico Maurizio Battista e il suo ex manager Fabio Censi. Il primo accusa il secondo di avergli sottratto un’ingente somma di denaro, circa un milione e mezzo di euro. Censi invece sostiene di essere vittima di diffamazione e stalking da parte del suo ex assistito, che in diversi video social, a partire da gennaio 2026, ha parlato di uno “sciacallo”, rivolgendosi proprio a Censi, senza però mai menzionarlo esplicitamente. Maurizio Battista contro l’ex manager Fabio Censi “Se si è offeso, mi dispiace, ma ha fatto benissimo a fare quella denuncia per stalking”, ha dichiarato Battista nell’ultimo video postato sui social, replicando all’azione di Censi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maurizio Battista denunciato dall'ex manager Fabio Censi per stalinkg e diffamazione, "un errore, ho le carte"

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Maurizio Battista denunciato dall’ex impresario per stalking e diffamazione(Adnkronos) – Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

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Maurizio Battista: “Ho denunciato per primo il mio ex agente, spariti oltre un milione di euro” x.com