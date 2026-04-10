Maturità la personalità di uno studente vale 0,5 punti Agazzi | Mi vergogno
Durante un intervento pubblicato su un quotidiano, una docente di matematica ha espresso la propria opinione riguardo al sistema di valutazione della maturità, sottolineando come la considerazione della personalità dello studente valga solo 0,5 punti. L'intervento ha suscitato reazioni e discussioni tra gli insegnanti e gli studenti, portando nuovamente al centro del dibattito questioni legate all'importanza dei criteri di valutazione e ai metodi di esame finali.
Maturità e valutazione, torna al centro del dibattito con l’intervento di Cristina Agazzi, docente di matematica in un liceo, pubblicato su La Stampa. Nel suo contributo, l’insegnante mette in discussione l’uso dei voti come misura complessiva della persona, osservando come anche minime differenze finiscano per assumere un significato eccessivo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Maturità 2026, all’orale non si valuterà solo “cosa sai” ma anche “chi sei”: la maturazione personale vale fino a 5 punti sul voto. L’analisi di Skuola.netLa conoscenza delle declinazioni latine, delle date storiche o dei teoremi matematici potrebbe non bastare più per convincere i professori di...
Thuram: «Conte? Papà mi ha detto che era uno di personalità anche da giocatore»Mg Torino 13/09/2025 - campionato di calcio serie A / Juventus-Inter / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Khephrem Thuram In...
Temi più discussi: Alla prova di maturità ottomila studenti veronesi. Debutta la valutazione della persona; ? Maturità: all’orale si valuterà in profondità chi sei veramente; Io prof, mi vergogno della nuova maturità; I nuovi criteri di valutazione adottati per la maturità.
Esami di maturità 2026: Finalità, tempi e procedura prevista per la prova orale, bocciatura in caso di scena mutaCon l’emanazione dell’O.M. n° 54 del 26 marzo 2026, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, nel definire l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’esame di maturità per l’anno scolastico 20 ... tecnicadellascuola.it
Maturità 2026, all’orale conta anche chi sei: cinque punti per la crescita personaleROMA – Non più solo un inventario di nozioni, ma una valutazione della persona. Con la sessione di giugno 2026, l’esame di fine ciclo superiore cambia struttura, denominazione e — soprattutto — filoso ... dire.it
#Esami #preliminari #maturità Ciao! La circolare ministeriale del 24 maggio 2007 sugli esami di stato è ancora in vigore In questo caso, nel quadro C dell'allegato 1 si indica che per ogni candidato esterno alla maturità (esami preliminari) spetta un compens - facebook.com facebook
Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). x.com