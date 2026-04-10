Maturità la personalità di uno studente vale 0,5 punti Agazzi | Mi vergogno

Durante un intervento pubblicato su un quotidiano, una docente di matematica ha espresso la propria opinione riguardo al sistema di valutazione della maturità, sottolineando come la considerazione della personalità dello studente valga solo 0,5 punti. L'intervento ha suscitato reazioni e discussioni tra gli insegnanti e gli studenti, portando nuovamente al centro del dibattito questioni legate all'importanza dei criteri di valutazione e ai metodi di esame finali.