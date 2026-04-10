Mattinata forma ed orienta al lavoro

Nella mattinata, gli uffici della Regione Puglia hanno ufficializzato il finanziamento di 88 euro destinato a programmi di formazione e orientamento al lavoro a Mattinata. Il Comune ha comunicato che questa procedura riguarda le risorse assegnate per sostenere iniziative di supporto ai cittadini in cerca di occupazione. L’attenzione è rivolta alle attività di formazione promosse dal municipio, con l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro.

Il Comune di Mattinata informa che gli uffici competenti della Regione Puglia hanno ufficializzato l'ammissione a finanziamento, per Euro 88.480,00, del progetto MATTINATA ORIENTA candidato a valere sul programma regionale Punti Cardinali For Work – PR FESR-FSE+ Puglia 2021–2027. Per la seconda volta in meno di tre anni la Regione Puglia finanzia un progetto del Comune di Mattinata nel campo della formazione e dell'orientamento al lavoro. 30 Orientation Lab: laboratori tematici dedicati all'orientamento al progetto di vita, competenze digitali, cittadinanza attiva, linguaggi creativi, lettura del mercato del lavoro e mobilità. 3 Job Day: incontri con esperti e realtà produttive dei settori strategici del territorio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Mattinata forma ed orienta al lavoro Palagiano, al via il progetto “Orienta” per l’incontro tra formazione e lavoroTarantini Time Quotidiano A Palagiano prende forma il progetto “Orienta”, iniziativa dedicata all’orientamento formativo e professionale che si... Giovani, futuro e lavoro: nasce “Cortona Orienta”Un progetto per accompagnare i ragazzi nella scelta del futuro professionale e aiutare le imprese a reperire manodopera qualificata Accompagnare i... Need Peace This Morning | Listen to The Lord’s Prayer and Be Strengthened