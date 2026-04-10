Mattarella Grati a Polizia impegno contro soprusi e violenza

In occasione del 174° anniversario della fondazione, un rappresentante delle istituzioni ha espresso gratitudine alla Polizia di Stato per il contributo alla tutela delle libertà pubbliche e alla sicurezza della società. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, con un intervento volto a riconoscere l’impegno quotidiano degli agenti nel contrastare soprusi e violenze. La giornata ha visto un momento di celebrazione e ringraziamento nei confronti di coloro che operano nel settore.

ROMA (ITALPRESS) – “La comunità nazionale rinnova alla Polizia di Stato, nel giorno che celebra il 174° anniversario di fondazione, gratitudine e riconoscenza per il prezioso contributo volto a garantire il quadro delle libertà repubblicane entro cui si sviluppa la vita della società italiana”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. “Con la nascita della Repubblica, ottanta anni or sono – afferma- la Polizia di Stato ha rinnovato la sua missione, ponendosi, con generosa dedizione, al servizio delle libertà democratiche e dei diritti dei cittadini, nella sicurezza e nella legalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella “Grati a Polizia, impegno contro soprusi e violenza” Polizia di Bergamo: “Il nostro impegno contro ogni forma di violenza di genere”In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Bergamo ribadisce il proprio impegno costante contro la violenza di... Il Pg di Napoli: “Grati a Mattarella, in sue parole passaggi fondamentali”Tempo di lettura: < 1 minuto“In quelle poche parole ci sono dei passaggi fondamentali che tutti dovrebbero tenere a mente: il rispetto della... Temi più discussi: Mattarella: grati a Polizia, impegno contro soprusi e ingiustizia; Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e Pisani; Mattarella: Con tensioni internazionali, le forze dell'ordine siano punto di tranquillità; Mattarella: La Polizia di Stato garantisce democrazia e diritti ai cittadini. Mattarella: grati a Polizia, impegno contro soprusi e ingiustiziaRoma, 10 apr. (askanews) - 'La comunità nazionale rinnova alla Polizia di Stato, nel giorno che celebra il 174/esimo anniversario di ... notizie.tiscali.it Mattarella Grati a Polizia, impegno contro soprusi e violenzaROMA (ITALPRESS) - La comunità nazionale rinnova alla Polizia di Stato, nel giorno che celebra il 174° anniversario di fondazione, gratitudine e riconos ... italpress.com Da Mattarella al Papa, l’abbraccio agli olimpionici bresciani x.com Mattarella a Praga: "Il Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti". Le dichiarazioni alla stampa #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/04/09/mattarella-in-repubblica-ceca-paese-alleato-e-con-prospettive-comuni-in-ue_0d54c2a2-80 - facebook.com facebook