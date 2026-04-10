Mattarella | Alleanza Nato nell' interesse di entrambe le sponde dell' Atlantico – Il video

Il presidente ha affermato che l’alleanza della Nato rappresenta un interesse condiviso per le nazioni di entrambe le sponde dell’Atlantico. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Praga, il 9 aprile 2026. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito nel breve intervento. La dichiarazione si concentra sulla percezione della Nato come un elemento strategico per la sicurezza di entrambe le aree.

(Agenzia Vista) Praga, 09 aprile 2026 "La Nato è nell’interesse bilaterale di entrambe le sponde dell’Atlantico. Quando nacque, ciò avvenne per contenere l’offensiva che si sviluppava nell’Unione sovietica, ma alla Nato non è stata estranea una visione sul futuro". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una conferenza stampa con l’omologo ceco Petr Pavel al Castello di Praga, nel quadro della sua visita nella Repubblica Ceca. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. 🔗 Leggi su Open.online

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