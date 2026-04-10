Mattarella a Praga | la sfida della Nato tra storia e nuovi equilibri
Il 9 aprile 2026, il presidente della Repubblica italiana ha visitato Praga, incontrando il suo omologo ceco presso il Castello di Praga. Durante l'incontro, ha affrontato le questioni legate alla Nato, sottolineando le sfide tra i passati storici e i nuovi equilibri strategici dell'alleanza. La visita si inserisce in un quadro di incontri ufficiali per discutere delle priorità e delle dinamiche attuali dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord.
Durante la visita ufficiale nella Ceca, avvenuta lo scorso 9 aprile 2026, il Presidente della Sergio Mattarella ha delineato le coordinate strategiche dell’alleanza atlantica durante un incontro con l’omologo ceco Petr Pavel presso il Castello di Praga. Al centro del confronto tra i due capi di Stato emerge una riflessione sulla natura stessa della Nato, descritta come un asset fondamentale per l’interesse reciproco dei Paesi situati su entrambi i lati dell’Oceano Atlantico. Dalle origini alla proiezione futura dell’alleanza transatlantica. Il dialogo serrato tra Mattarella e Pavel a Praga ha permesso di ripercorrere l’evoluzione storica dell’organizzazione militare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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