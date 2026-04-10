Mattarella a Praga | la sfida della Nato tra storia e nuovi equilibri

Il 9 aprile 2026, il presidente della Repubblica italiana ha visitato Praga, incontrando il suo omologo ceco presso il Castello di Praga. Durante l'incontro, ha affrontato le questioni legate alla Nato, sottolineando le sfide tra i passati storici e i nuovi equilibri strategici dell'alleanza. La visita si inserisce in un quadro di incontri ufficiali per discutere delle priorità e delle dinamiche attuali dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord.